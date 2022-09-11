عالية نصيف تطالب بفتح تحقيق حول عقد نادي الصيادلة:

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق حول عقد إدارة واستثمار نادي الصيادلة لوجود شبهات فساد ورشوة.

وقالت نصيف اليوم :” وصلتنا شكاوى تفيد بوجود شبهات فساد في عقد إدارة واستثمار نادي الصيادلة، فقبل إبرام العقد حصل كل من الدكتور (م.هـ) و الدكتور (ك.ع.ك) والدكتورة (و) على رشوة مقابل تمرير العقد، كما حصل الدكتور (ج) لوحده على 150 ألف دولار “.

وبينت :” ان العقد تم تغييره ثلاث مرات خلال ثلاثة اشهر، وهذه مخالفة قانونية، وأضيفت عليه فقرة بيع المشروبات الكحولية، وهذه الفقرة أضيفت مقابل مبلغ من المال “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل هيئة النزاهة والإدعاء العام وفتح تحقيق في هذا العقد ومحاسبة المتورطين فيه وإحالتهم الى المحاكم المختصة “.