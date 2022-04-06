عالية نصيف تطالب بفتح المنافذ الحدودية لتكديس الأغذية بأبخس الأثمان

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بالإيعاز بفتح المنافذ الحدودية في وسط وجنوب العراق وإنقاذ الناس من الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية، مبينة أن تجار اقليم كردستان فقط المستفيدون من هذا الوضع لأن منافذهم مفتوحة أمام الاستيراد وغير خاضعة لرقابة الحكومة الاتحادية.

وقالت نصيف، اليوم :” ان حملة تجويع الجنوب مازالت مستمرة، فقد ارتفعت بشكل كبير أسعار المواد الغذائية الأساسية كالخضروات والدجاج واللحوم والأسماك، وبالنتيجة صار الأهالي حاقدون على المنتج الوطني ويعتبروه مجرد أكذوبة تسببت في حرمانهم من الأغذية والمواد الأساسية في حياتهم ” ، متسائلةً :” هل تجوّل مسؤول في أسواق البصرة ليتعرف على أسعار المواد الغذائية فيها؟ هل يعلم كيف يعيش الناس في ظل الإغلاق المستمر لمعبر الشلامجة؟ هناك مجاعة قادمة في البصرة وعموم المحافظات الجنوبية بسبب سيطرة بعض التجار الأكراد على استيراد المواد الغذائية “.

وبينت نصيف :” ان حماية المنتج الوطني يجب أن لايكون ثمنها تجويع الشعب، وما يحصل اليوم هو تخبّط واضح من قبل المؤسسات التنفيذية وسوء تخطيط وغياب العقلية الاقتصادية في إدارة البلد، وكالعادة الفقير يزداد فقراً والحيتان (في بغداد والإقليم) يزدادون ثراءً “.

وشددت على :” ضرورة قيام رئيس الوزراء بالإيعاز بفتح المعابر الحدودية في الوسط والجنوب وأولها معبر الشلامجة والسماح بدخول كافة المواد الغذائية وجعلها مكدسة في الأسواق بأبخس الأثمان، طالما أن الدولة فشلت في النهوض بالصناعة والزراعة طيلة العشرين سنة الماضية “.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لمدة 8 ساعات .. إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها عبر الفيديو عن بعد

اخر الاخبار

صحيفة : برشلونة ينتظر قرار ليفاندوفسكي بعد اجتماعين إيجابيين مع وكيل أعماله

اخبار العراق

اكتشافات مهمة للبعثة الألمانية الآثارية في تل فارة بالديوانية

اخر الاخبار

مدينة مرو التركمانية.. أرض شروق الشمس على طريق الحرير التى اختفى ذكرها من التاريخ

اخر الاخبار

الروبل الروسي أظهر مؤخرا انتعاشا مستقرا وسريع

اخبار العراق

اليابان تستثمر في خدمات الصحة الإنجابية والشباب في محافظة الديوانية

اخر الاخبار

طقس العراق .. انخفاض بالحرارة وامطار وعواصف اعتبارا من الغد الخميس

اخر الاخبار

طقس العراق .. انخفاض بالحرارة وامطار وعواصف اعتبارا من الغد الخميس

اخر الاخبار

المالكي : لم نجبر طرفاً باللجوء إلى المعارضة بل الباب مفتوح للمشاركة في الحكومة

اخر الاخبار

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له في حوالي عامين

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا

اخر الاخبار

ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً امام نظيره تشيلسي فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

تقارير : الولايات المتحدة حوّلت أوكرانيا إلى “سلاح” ضد روسيا

اخر الاخبار

الصحة العالمية : 9 ملايين اصابة بعدوى كورونا وأكثر من 26 ألفا حالة وفاة خلال اسبوع

اخر الاخبار

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

ميار الببلاوي تنهار بالبكاء بعد عرض مشهد لها قبل الاعتزال

اخر الاخبار

الأردنية صفاء سلطان تمزق صورة تيم حسن