عالية نصيف تطالب بدمج وزارتي الكهرباء والنفط وإبعاد المستثمرين

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف بدمج وزارتي الكهرباء والنفط وإبعاد المستثمرين المرتبطين بأحد اركان الحكومة .

وقالت نصيف اليوم :” ان الفشل الكبير الحاصل في توفير التيار الكهربائي الى درجة انقطاع الكهرباء بشكل تام في عموم المحافظات هو نهاية المطاف، وبات لزاماً على الحكومة دمج وزارتي الكهرباء والنفط إذا كانت هناك إرادة جدية للنهوض بواقع الكهرباء المتهالك في العراق “.

وأضافت:” كما أننا حذرنا مراراً وتكراراً من الفساد الموجود في العقود الاستثمارية في الكهرباء والتي تحتكرها جهات محددة منذ 2003 ولغاية اليوم، وعلى رئيس الوزراء إبعاد كافة المستثمرين المرتبطين بأحد أركان الحكومة، فهؤلاء سبب رئيسي ومباشر لكل عمليات الفساد التي عطلت تطوير قطاع الكهرباء ونهب مليارات الدولارات بلا مقابل “.

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