عالية نصيف تطالب بحل مشكلة محطات الوقود الأهلية

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير النفط بحل مشكلة محطات الوقود الأهلية وعدم تضييق الخناق على أصحاب المحطات بالقرارات المجحفة .

وقالت نصيف اليوم :” ان هذه المحطات كانت تعمل بشكل طبيعي منذ 12 سنة وتوفر البنزين والكاز للمواطنين بشكل انسيابي الى حين صدور القرارات المجحفة والإجراءات التعسفية من قبل وزارة النفط سواء فيما يخص حصصها من الوقود أو تحديد نوع الوقود المستلم (البنزين المحسن والعادي والكاز) والتي كانت سبباً في إيقاف العمل في العديد من المحطات وقطع أرزاق العاملين فيها وتجمع طوابير السيارات أمام المحطات الحكومية “.

وبينت :” ان استمرار المظاهرات والإضرابات بين فترة واخرى  في هذا القطاع المهم وغلق المحطات سيجعل الضغط مستمراً على المحطات الحكومية فقط، مما يؤثر سلباً على الوضع العام “.

وتساءلت نصيف :” من يتحمل المسؤولية عن قطع أرزاق الاف العاملين في هذا الظرف الذي باتت فيه الدولة عاجزة عن مساندة ودعم الفقير وإيجاد فرص عمل للعاطلين وخصوصاً الخريجين المحرومين من التعيين واضطروا للعمل في محطات الوقود لإعالة اسرهم؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء “.

DXN GEMpyuri

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