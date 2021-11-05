عالية نصيف تطالب  بحسم ملف تحويل منتسبي الداخلية من حملة الشهادات إلى مدنيين

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف وزير الداخلية بحسم ملف المنتسبين من أصحاب الشهادات وتحويلهم إلى مدنيين.

وقالت نصيف اليوم :” أن وزارة الداخلية عملت على تحويل العسكريين من حملة الشهادات الذين تم تعيينهم منذ 2003 ولغاية اليوم إلى مدنيين، إلا أن هذا الملف لم يحسم بالكامل ومازال معلقا، كما طالبنا لأكثر من مرة بحسمه بعد المناشدات الكثيرة التي وصلتنا “.

وأضافت نصيف :” أن هؤلاء واجباتهم ذات طابع مدني وليس عسكري، ولايوجد مبرر يمنع من تحويلهم إلى مدنيين وبما يتناسب مع تحصيلهم العلمي، وفي النهاية هم يخدمون البلد حتى لو أصبحوا مدنيين “.