عالية نصيف تطالب  بحسم ملف تحويل منتسبي الداخلية من حملة الشهادات إلى مدنيين

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف وزير الداخلية بحسم ملف المنتسبين من أصحاب الشهادات وتحويلهم إلى مدنيين.

وقالت نصيف اليوم :” أن وزارة الداخلية عملت على تحويل العسكريين من حملة الشهادات الذين تم تعيينهم منذ 2003 ولغاية اليوم إلى مدنيين، إلا أن هذا الملف لم يحسم بالكامل ومازال معلقا، كما طالبنا لأكثر من مرة بحسمه بعد المناشدات الكثيرة التي وصلتنا “.

وأضافت نصيف :” أن هؤلاء واجباتهم ذات طابع مدني وليس عسكري، ولايوجد مبرر يمنع من تحويلهم إلى مدنيين وبما يتناسب مع تحصيلهم العلمي، وفي النهاية هم يخدمون البلد حتى لو أصبحوا مدنيين “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب  بحسم ملف تحويل منتسبي الداخلية من حملة الشهادات إلى مدنيين

اخر الاخبار

الكشف عن إعلان فيلم “الجدران الاربعة” لـ بهمن قبادي

اخر الاخبار

نسرين سروري العربية  الوحيدة المكرمة في مهرجان moon life

اخر الاخبار

140 تطبيق يدمر هاتفك حال تحميله تعرف عليهم

اخبار العراق

تحذير من تعرض طرق بغداد للشلل التام خلال سنة أو سنتين

اخبار العراق

تحالف الفتح ينفي التوصل إلى تفاهمات حقيقية بين القوى الشيعية

اخبار العراق

درجال يكشف عن تفاصيل اختيار رؤساء اللجان ومنحهم كل الصلاحيات

اخبار العراق

درجال يكشف عن تفاصيل اختيار رؤساء اللجان ومنحهم كل الصلاحيات

اخبار العراق

العمل تنسق مع التجارة لغرض اصدار البطاقة التموينية لمستفيدي الحماية الاجتماعية

اخبار العراق

الخزانة الامريكية : انخفاض حيازة العراق من السندات الى 18.934 مليار دولار

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : لا يوجد موعد محدد لتقديم مشروع الموازنة لعام 2022

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بعد تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع ايران

اخبار العراق

التخطيط تجري تجارب للتعداد السكاني استعدادا لاجراءه في 2022

اخبار العراق

الهجرة تنسق مع منظمات دولية لتمويل مشاريع مدرة للدخل للنازحين

اخبار العراق

الداخلية : سيتم اغلاق 15 دائرة احوال شخصية في نينوى للعمل بالبطاقة الموحدة

اخر الاخبار

دولتان عربيتان مهددتان بالغرق.. و200 مليون شخص بخطر كبير

اخر الاخبار

أسباب وفاة الفنان “صباح فخري” تثير الضجة فهل يُفتح تحقيق؟