عالية نصيف تطالب بتثبيت موظفي مفوضية الانتخابات العاملين بصيغة عقد

المستقلة/-طالبت النائبة عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية بتثبيت كافة موظفي مفوضية الانتخابات العاملين بصيغة عقد منذ 2008 ولغاية اليوم على الملاك الدائم، مبينة أن تعيينهم هو استحقاق لهم لأنهم قدموا خدماتهم للدولة كبقية الموظفين .

وقالت نصيف اليوم :” ان موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العاملين بصيغة عقد من حقهم أن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم كبقية الموظفين لأنهم خدموا الدولة وعندهم سنوات خدمة ” ، متسائلة :” هل سيبقون يعتصمون ويتظاهرون في الشوارع ويفترشون الأرصفة للمطالبة بشيء هو في الأساس حقهم المشروع؟ “.

وأكدت  ضرورة تدخل رئيس الوزراء وأن يكون هناك “جهد تضامني بين الحكومة والبرلمان لإدراج تعييناتهم على الموازنة “.

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