عالية نصيف تطالب بإقالة مدير عام الخدمات المصرفية

المستقلة.. طالبت النائبة عالية نصيف وزير المالية بإقالة مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية وإعادة التحقيق في القضايا المنسوبة إليه، مبدية استغرابها من الإصرار على إبقائه في منصبه رغم خروج مظاهرات تطالب بإقالته .

وقالت نصيف اليوم :” هناك مخالفات وخروقات قام بها مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية الذي وصل إلى منصبه بطريقة غير مشروعة رغم عدم موافقة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى كونه مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة وغير مختص بالمجال الذي يشغل فيه هذا المنصب، ورغم كل هذه الأمور مازال في منصبه منذ ثلاث سنوات “.

وبينت :” أن الموظفين خرجوا في تظاهرات تطالب بإقالته، إلا أنهم لم يلقوا آذاناً صاغية، وتم تشكيل لجان تحقيقية من قبل الوزير للتحقيق معه فأجاب على ستة أسئلة من بين 21 سؤالاً، وتم عرض أجوبته على الوزير لكنه لم يتخذ أي إجراء “.

وشددت نصيف على ” أهمية إقالته من هذا المنصب والمجيء بشخص كفوء ومن أصحاب الاختصاص لتولي هذا المنصب “.