عالية نصيف تطالب بإقالة أمين بغداد فوراً

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس مجلس الوزراء بإقالة أمين بغداد فوراً على خلفية تجاوزاته، متهمة اياه بالاعتداء على معاون مدير بلدية الشعلة والتهجم على عمال البلدية أمس في ساحة عدن، مطالبة بمراجعة الكاميرات للتحقق من الحادثة، داعية الادعاء العام وأعضاء مجلس النواب الى اتخاذ موقف تجاه هذا الاعتداء.

وقالت نصيف اليوم :” أثناء وجودنا في ساحة عدن في الساعة الرابعة والنصف عصر يوم أمس السبت (وتحديداً في الجهة التي باتجاه شارع 14 رمضان) ، قام أمين بغداد بالاعتداء على معاون مدير بلدية الشعلة المهندس صادق (أمام أنظارنا) وعلى مرأى من عمال البلدية وزوار الإمام الكاظم (عليه السلام) ، إذ قام بسحب المهندس صادق من ياقة سترته وتوجيه السب والشتم له ولعمال البلدية ووصفهم بأنهم أولاد شوارع وتلفظ بألفاظ مهينة، رغم أنهم كلهم تابعون الى محور الشعلة وليس محور الكاظمية وقد جاءوا للعمل هنا من باب المساعدة بسبب كثرة الزائرين “.

وأضافت :” ان أمين بغداد لم يكتفِ بهذا الإعتداء بل قام بنقل معاون مدير البلدية انتقاماً منه، وطالب بمسح الفيديو المصور لكي لاينتشر ” ، متسائلة :” هل يجوز أن يتولى شخص لايحترم كرامة الإنسان منصب امين بغداد؟ هل وصل الاستكبار والتعالي على الناس من قبل بعض المسؤولين الى درجة إهانة الموظفين والعمال واحتقارهم؟! أين دور مفوضية حقوق الإنسان تجاه ما يحصل من هدر كرامة الإنسان العراقي سواء كان موظفاً أو عامل بلدية؟! “.

وبينت نصيف :” ان هذا السلوك المشين مرفوض ويحاسب عليه القانون ويعد اعتداءً سافراً على موظف حكومي أثناء قيامه بواجبه وإهانة للعمال “.

وشددت على :” ضرورة قيام رئيس الوزراء فوراً بإقالة أمين بغداد ” ، مطالبة أعضاء مجلس النواب والإدعاء العام باتخاذ موقف حازم تجاه كل خروقات وسلوكيات هذا الشخص وإعادة الاعتبار لكل المتضررين من ممارساته المخالفة للقانون .