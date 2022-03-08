عالية نصيف تشيد بورقة وزير المالية وتدعو الى تنفيذها

المستقلة/- أشادت النائبة عالية نصيف بقيام وزير المالية علي عبدالأمير علاوي بتقديم مقترح قانون الى مجلس النواب لدعم الفقراء والضعفاء والفئات الهشة في المجتمع .

وقالت نصيف :” ان تقديم هذه الورقة الإصلاحية يعبر عن الشعور بالمسؤولية تجاه شعبنا وخصوصاً الطبقة الهشة والأسر التي لامعيل لها وعوائل الشهداء والجرحى، فاليوم توجد وللأسف الآلاف من الأسر التي لاتجد قوتها اليومي ” ، مشيرة الى ” ضرورة تقنين الموارد بالشكل الذي يمنع هدرها على السراق والفاسدين، بما ينعكس ايجابا على دخل الفقير وتوفير الأمن الغذائي والضمان الاجتماعي “.

ودعت السلطتين التنفيذية والتشريعية الى :” التنفيذ المباشر لورقة الإصلاح وعدم جعلها ورقة شكلية كسابقاتها، مع النأي بها عن المزايدات السياسية المستهلكة “.