عالية نصيف تدعو للتحقيق في تعيين محاضرين جدد بتواريخ قديمة

المستقلة/-دعت النائبة عالية نصيف نواب بغداد الى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة تعيين أعداد جديدة من المحاضرين في بغداد بتواريخ قديمة.

وقالت نصيف اليوم  :” وصلتنا شكاوى من المحاضرين القدماء بأن هناك جهات تقوم حالياً بتعيين أعداد كبيرة من المحاضرين الجدد بتواريخ قديمة وبشكل مخالف للقانون في مديريات تربية بغداد، في حين أن المحاضرين القدامى (الذين تواريخ البدء بعملهم حقيقية وليست وهمية) مازالوا يكافحون لنيل حقوقهم “.

وشددت على ” ضرورة قيام النواب عن محافظة بغداد بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع “.

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