عالية نصيف تدعو الى السماح لجميع الطلبة الخارجيين باداء الامتحانات الوزارية

المستقلة/- ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير التربية بالسماح للطلبة المتقدمين للامتحانات الخارجية بالدخول الشامل للامتحانات الوزارية .

وقالت نصيف اليوم :” هناك العديد من المناشدات من الطلبة المتقدمين للامتحانات الخارجية بالسماح لهم بالدخول الشامل في الامتحانات الوزارية هذه السنة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، منها جائحة كورونا والفترات التي شهدت حظراً للتجوال وانشغال الناس بكسب لقمة العيش والظروف الاقتصادية الصعبة والعديد من العقبات التي انعكست سلباً على الامتحانات التمهيدية “.

وخاطبت نصيف رئيس الوزراء ووزير التربية بالقول :” امنحوهم فرصة للدخول الشامل للامتحانات الوزارية، والامتحانات هي التي ستغربل الطلبة، ومن لايستغل هذه الفرصة بشكل جيد سوف يرسب ويتراجع، والمتفوق سيكون قد استفاد من الدخول الشامل وينجح بجدارة “.