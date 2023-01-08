عالية نصيف تدعو الكهرباء لبدء التحضيرات من الآن لموسم الصيف المقبل

المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف وزارة الكهرباء الى بدء التحضيرات من الآن لموسم الصيف المقبل وتجنب حصول أزمة في ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية، مشددةً على ضرورة قيام الحكومة بتوفير الأموال اللازمة ومراقبة أبواب الصرف.

وقالت في بيان اليوم : ان وزارة الكهرباء بطبيعة الحال على دراية بمقدار الحاجة الفعلية من الكهرباء وتعرف حجم الأزمات ونقص ساعات التجهيز في حال حصول الأعطال في المحطات والأبراج والمحولات، وبالتالي يجب على الوزارة استنفار كوادرها من الآن وكأننا في تموز و آب لتلافي الأزمة، وعلى الحكومة توفير الاموال اللازمة قبل حصول الأزمة .

وشددت نصيف على : ضرورة قيام الحكومة والجهات الرقابية بمراقبة أبواب الصرف سواء في وزارة الكهرباء أو بقية الوزارات والهيئات والحرص على عدم حصول أي هدر في المال العام.

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