عالية نصيف تدعو إلى منح المتقاعدين قطع سكنية

المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء والوزارات المعنية إلى منح المتقاعدين الذين لا يمتلكون عقاراً، قطعة أرض سكنية بدلاً من تركهم يسكنون بالإيجار، مطالبة في الوقت ذاته بتعيين الخريجين من أبناء التدريسيين .

وقالت نصيف اليوم :” أن الكثير من التربويين (معلمين ومدرسين) يحالون على التقاعد وهم يسكنون بالإيجار ولايمتلكون أي عقار، ونرى أن من واجب الحكومة أن تمنحهم قطع أراض في محافظاتهم وبأسعار رمزية كمكافأة لهم على سنوات عمرهم التي قضوها في خدمة الدولة وتربية وتعليم الأجيال ” ، مبينة :” أن هناك توجهاً برلمانياً بهذا الخصوص “.

من جهة أخرى دعت نصيف إلى تعيين الخريجين من أبناء التربويين المتقاعدين الذين لم يحصلوا على تعيين، خصوصاً إذا كانت شهادة الخريج من نفس تخصص فروع وزارة التربية، أي خريج معهد المعلمين أو كليات التربية والآداب وغيرها، وهذا واجب الحكومة تجاه هذه الشريحة وليس منةً أو فضلاً عليهم .

 

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