عالية نصيف تحذّر من محاولات مفتشين hلحصول على درجات خاصة بديلة

المستقلة/- حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات بعض المفتشين العموميين السابقين للتسلق والحصول على مناصب ودرجات خاصة بديلة لمناصبهم الملغاة، مبينة ان من عدداً منهم كانت مكاتبهم بؤرة للفساد والإرهاب.

وقالت نصيف اليوم :” ان الدعوى التي رفعها بعض المفتشين العموميين امام المحكمة الاتحادية للحصول على درجات خاصة هي دليل على السلوك الانتهازي وعدم خجلهم من سرقاتهم “.

واشارت الى :” ان مكاتب المفتشين التي ألغيت بقرار من مجلس النواب كان بعضها بؤرة للفساد والإرهاب والرذيلة، ومثال على ذلك فضيحة عقد سيارات الميتسوبيشي وصالات القمار، والبعض كانت تدار من قبل مفتشين جبناء يخشون القيام بواجباتهم “.

وبينت :” ان بعض المفتشين (الذين كانوا شركاء في سرقات كبرى) وقفوا ضدنا عندما قمنا في مجلس النواب بتشريع قانون الإدعاء العام لإعطاء دور كبير للقضاء في مكافحة الفساد، إذ قام المفتشون بالطعن فيه ليتم تجميده، بالرغم من أن المدعي العام كان حاضراً في كل اجتماعات اعداد القانون، والشيء ذاته حصل من خلال محاولات المفتشين إفشال تعديل قانون هيئة النزاهة، علماً بأننا عازمون إن شاء الله على تعديل قانوني ديوان الرقابة المالية والنزاهة رغم سياسة إفشال القوانين “.

وطالبت نصيف رئيس الوزراء بـ ” فلترة المفتشين السابقين ومراجعة تاريخهم والتأكد مما إذا كانوا متورطين في جرائم فساد وعدم الوقوع بهذا الفخ “.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

لبنان بدون رئيس ..ميشال عون يغادر قصر بعبدا

اخبار العراق

الجوية يلحق خسارة ثقيلة بنفط ميسان

اخر الاخبار

اطلاق سراح صحفي بعد اعتقاله من الاسايش في السليمانية دون تهمة

اخبار العراق

دواي يوقع اتفاقية التوامة مع مدينة اناديا البرتغالية

اخبار مصر

حسين الجسمي يحتفي بالعلاقات الإماراتية المصرية تحت سفح الأهرامات

اخر الاخبار

الحكومة العراقية…عقبات ونجاح

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الجوية يلحق خسارة ثقيلة بنفط ميسان

اخبار العراق

دواي يوقع اتفاقية التوامة مع مدينة اناديا البرتغالية

اخبار العراق

انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد

اخر الاخبار

انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

اخبار مصر

حسين الجسمي يحتفي بالعلاقات الإماراتية المصرية تحت سفح الأهرامات

اخر الاخبار

الحكومة العراقية…عقبات ونجاح

اخر الاخبار

فلسفة التاريخ وهوية الزمن

اخر الاخبار

فلسفة التاريخ وهوية الزمن

اخبار العراق

إحالة مشروع الهزاز لفحص المركبات في كربلاء الى هيأة النزاهة

اخر الاخبار

احتفالا بذكرى المسيرة الخضراء ..طنجة تحتضن أكبر حفل وطني للأطفال

اخر الاخبار

120 قتيلا ومئة جريح في تدافع اثناء احتفالات هالوين في كوريا الجنوبية

اخر الاخبار

الجيش الروسي يتهم البريطانيين بالضلوع في انفجار انابيب الغاز

اخر الاخبار

قبل مغادرته القصر الرئاسي .. ميشال عون يحذر من “فوضى دستورية”

اخبار العراق

اليونسكو ومؤسسة نما وهيئة الاعلام تبحث عمل الصحفيبن وسلطة القضاء

اخر الاخبار

التنمية المستدامة واستجاباتها العالمية لتقويض التطرّف

اخبار العراق

إيبرا ودجلة يحتفيان بالاسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية