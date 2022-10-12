عالية نصيف تحذر من تمرير عقد مع شركة باي ووتر البريطانية “المفلسة”

المستقلة/-حذّرت النائبة عالية نصيف من تمرير عقد انشاء محطة (كهربائية مائية) لصالح شركة باي ووتر البريطانية المفلسة بضغوط من جهات بريطانية وبمباركة حكومية، مؤكدةً ان حكومة تصريف الأعمال لايحق لها التعاقد والتصرف بالمال العام .

وقالت نصيف اليوم :” سبق وحذرنا منذ أكثر من سنة من محاولات شركة باي ووتر المفلسة لإبرام عقود لمشاريع وهمية (من بينها تحلية ماء البصرة) ثم الهرب بحجة سوء الأوضاع الأمنية، ونشرنا عدة بيانات بهذا الخصوص بتاريخ 8 آذار 2021 وبتاريخ 11 آذار 2021 وبتاريخ 4 نيسان 2021 وبتاريخ 21 ايار 2021 تطرقنا فيها الى دور الجهات الحكومية البريطانية في الضغط بهذا الاتجاه كدور السفير ستيفن هيكي والبارونة إيما نكلسون، ثم اتضح مؤخراً أن صاحب هذه الشركة هو والد الوزير البريطاني ناظم الزهاوي “.

وبينت:” ان شخصاً مهماً جداً في الحكومة العراقية عقد جلسة أمس لتوقيع عقد مع باي ووتر لإنشاء محطة طاقة كهربائية بقدرة ٣٠٠٠ ميكاواط وانتاج ماء مُحلى كناتج عرضي من المحطة وبكمية مليون و250 ألف متر مكعب في اليوم، وفترة الانجاز ٢٤ شهراً، وقد اتصل الشخص المهم بمحافظ البصرة ومنعه من توقيع العقد مع شركة شنغهاي الصينية إرضاءً لبريطانيا “.

وأكدت نصيف :” ان حكومة تصريف الأعمال لايحق لها التعاقد على المشاريع، وعلى الجهات الرقابية الإسراع في منعها من تمرير العقد قبل فوات الأوان لأن هناك جهات في الحكومة الحالية تتسابق مع الزمن بهدف إبرام العقود لأسباب (مالية وسياسية) “.

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