عالية نصيف تثني على مشروع تطوير شارعي المتنبي والرشيد

المستقلة/- أثنت النائبة عالية نصيف على جهود البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية في تأهيل وتطوير شارعي المتنبي والرشيد، داعية الجهات المعنية كافة الى دعم النهضة العمرانية للعاصمة بغداد وإعادة بريقها وجمالها اليها .

وقالت نصيف اليوم :” ان تطوير وتأهيل شارعي المتنبي والرشيد أعاد الفرحة الى نفوس البغداديين الذين من حقهم أن يفتخروا بمدينتهم وبما تحمله من تراث فكري وإنساني ولكونها عرفت تاريخياً بأنها من أجمل مدن العالم، فاليوم نشعر بعودة هذا الجمال عندما نتجول في هذين الشارعين الذين لهما أهمية تاريخية وحضارية كبيرة “.

وتابعت:” في الوقت الذي نعبر فيه عن شكرنا وتقديرنا للبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية الذين قدما الدعم والتمويل لتطوير هذين الشارعين، ندعو الجهات المعنية كافة الى دعم النهضة العمرانية في بغداد وإعادة رونقها اليها “.