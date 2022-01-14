عالية نصيف تبرر أحداث الأمس بمجريات ما جرى في جلسة البرلمان اولى

المستقلة/- بررت النائبة عالية نصيف ما وصفته بـ”الأحداث المؤسفة التي وقعت الليلة الماضية”، بانها “احدى تداعيات حالة التشظي والانقسام التي كان البعض يسعى لها على حساب المصلحة الوطنية “.

وقالت نصيف :” سبق وأن حذرنا مراراً وتكراراً من مغبة أن يصبح الساسة السنة والكرد جزءً من الاصطفاف الشيعي وفي نفس الوقت حذرنا من الانقسام فيما بين الكتل السنية والكردية، واليوم وللأسف وصل الحال الى مرحلة الإنفلات التي كنا نخشاها “.

واضافت :” نجدد اليوم دعوتنا الى بعض الساسة السنة والكرد لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية وأن يتذكروا كيف هبَّ إخوتهم للدفاع عن مناطقهم وحرروها من دنس داعش بدافع الوطنية دون النظر الى الطائفة والقومية، فتلك التجربة رغم قسوتها إلا أنها يجب أن تكون درساً للجميع بأن الكل خاسرون عند حصول الاصطفافات والانقسامات “.

وتعرضت المنطقة الخضراء يوم امس الى قصف صاروخي استهدف السفارة الامريكية، وادى تصدي منظومة سيرام الدفاعية للصواريخ الى سقوط أجزاء منها على مدرسة ما أدى الى إصابة امرأة وطفل، فيما تعرض مقرين لتحالفي عزم وتقدم الى هجوم بقنابل يدوية.