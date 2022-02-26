عالية نصيف : استعادة أوكرانيا يمهد الطريق أمام العراق لاستعادة الأراضي المسلوبة منه!

المستقلة/- قالت النائبة عالية نصيف أن الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها ضد تنظيم داعش الإرهابي تجعل العراق مؤهلاً في المستقبل لاستعادة ما وصفته ب”الأراضي المسلوبة” منه على غرار ما فعلت روسيا عند اجتياحها أوكرانيا.

واضافت نصيف :” رغم أننا ضد ثقافة الحروب مهما كانت أسبابها ودوافعها، إلا أنه في حال قيام روسيا باستعادة أوكرانيا فهي بذلك ستمهد الطريق أمام بقية الدول لاستعادة الأراضي المسلوبة منها، ومن بينها العراق الذي تكالبت عليه الظروف السيئة وتسبب بعض الخونة والمرتشين بضياع حقوقه وأراضيه “.

وبينت نصيف :” ان المعطيات الحالية تشير الى أن القوات المسلحة العراقية باتت قوية وقادرة على خوض التحديات بعد تحقيقها الانتصارات على الإرهاب الداعشي خلال فترة قياسية، وبالتالي لانستبعد أن يستعيد العراق حقوقه وأراضيه المسلوبة باعتبارها حقاً مشروعاً “.

يذكر أن تغريدة مشابهة لرجل الدين والسياسي العراقي المقيم في الولايات المتحدة اياد جمال الدين قد اثارت غضب دولة الكويت االتي تقدمت باعتراض رسمي عبر سفيرها في بغداد الى الخارجية العراقية.