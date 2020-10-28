عالم إيطالي يسخر من كريستيانو رونالدو

(المستقلة) – حسام الدين جمال – سخر روبرتو بوريوني، العالم الإيطالي المختص في الفيروسات والأوبئة، من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بسبب حديث الأخير عن فيروس كورونا.

رونالدو، المصاب بفيروس كورونا، نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقال إن فحص “PCR” الذي يستخدم للكشف عن إصابات كورونا مجرد هراء.

وعلق العالم الإيطالي بطريقة ساخرة قائلا: “أرحّب بالزميل كريستيانو رونالدو في حشد كبير من علماء الفيروسات، سيكون مفيدا لنا في المباراة المقبلة ضد أطباء العيون”.

يذكر أن رونالدو صاحب الـ35 عاما يعاني من الإصابة بفيروس كورونا منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إلا أنه بحالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض.

وبسبب الإصابة بفيروس كورونا، لن يتمكن رونالدو من المشاركة مع يوفنتوس ضد برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.