عالم أزهري يتهم “راغب علامة” بنشر الفاحشة

المستقلة /- في منشور له عبر حسابه في “فيسبوك”، هاجم الأستاذ في جامعة الأزهر محمد العشماوي الفنان اللبناني راغب علامة بسبب تصريحات الأخير خلال لقاء تلفزيوني قال فيها “بأن أحد الرجال أخبره في حفلة أن زوجته تحبه، وأنه لو لم يقبّلها ستطلب الطلاق”.

وقال العشماوي: “ماذا يريد أن يقول هذا؟، وما الرسالة التي يريد أن يوصلها؟”، وتساءل عن هدف راغب علامة من نشر مثل هذه التصريحات المشينة التي فيها إستخفاف بالدين والأعراف والقوانين، مشيرا ان هذا الكلام يدعو إلى نشر الدياثة بين الرجال، وإشاعة الفاحشة، وعدوانا على المجتمع وقيمه.

وتابع العشماوي: “أرجو أن تهتم الصحافة برسالتها الحقيقية في نشر الوعي، وتبتعد عن هذه الأشياء المقرفة”.

وكان الفنان راغب علامة قد صرح انه يحب لقب مطرب المرأة، وذلك لأنه يعبر عن مشاعرها، وروى بعض القصص عن المعجبات في حياته، وتعرضه لموقف غريب خلال حفل له، حيث أخبره أحد الرجال حسب قوله بأن “زوجته تحبه، وأنه لو لم يقبّلها ستطلقه”.

وإنقسمت أراء المتابعين بين مؤيد لكلام عالم الأزهر، وبين مدافع عن الفنان راغب علامة، مؤكدا انه تحدث عن الواقعة بعفوية دون قصد مشين.

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