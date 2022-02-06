عالم أحياء يفجر مفاجأة : 10 أيام إصابة بكورونا تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات

المستقلة /- كشف عالم الأحياء الجزيئية، الباحث في جامعة موسكو الحكومية، مكسيم سكولاتشيف، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإصابة بمرض “كوفيد -19” على العمر البيولوجي للشخص.

وقال في حوار مع راديو “سبوتنيك” إن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس، وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في غضون عشرة أيام إلى “شيخوخة” الجسم لمدة عشر سنوات.

وأوضح أنه “إذا لم يتلق الشخص لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وعانى من مرض كوفيد-19، فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع أن يمر بها الجسم في خلال 10 سنوات، لكنه يشعر بها في غضون عشرة أيام، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة”.

وقال عالم البيولوجيا إنه على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية، فإن آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بعد الإصابة به.

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