عاصي الحلاني ينضم الى نجوم “إكسبو 2020 دبي”

المستقلة/- بات الفنان اللبناني عاصي الحلاني جاهزاً لإستقبال الجمهور العربي والعالمي في حفله المقبل في مسرح اليوبيل بـ”إكسبو 2020 دبي”، بعد أن أنتهى من وضع اللمسات الأخيرة مع المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس إدارة الياسري للإنتاج الفني المسؤولون عن تعاقدات وحجوزات الفنانين العرب والفرق الموسيقية في إكسبو 2020.

ويقام الحفل الذي سيحييه الحلاني مساء يوم 6 كانون الثاني/يناير الجاري 2022 ، ضمن تجهيزات تقنية عالية المستوى تليق بالحدث العالمي الذي يقام في إمارة دبي بدولة الإمارات.

وكان الحلاني قد وصل الى دبي قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن أحيا حفل رأس السنة مع الجمهور الأردني، ليؤكد موعده المقبل في “إكسبو 2020 دبي” وتنوعه في الأغنيات التي سيقدمها من أغنياته اللبنانية والخليجية والعربية التي لاقت نجاحات كبيرة في كل مكان.

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