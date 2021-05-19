عاصي الحلاني يطلق “منين اجيب العذر” بالحانه وكلمات حسام عبدالله

عاصي وحسام

المستقلة/- من كلمات الشاعر “حسام عبدالله” وألحان الفنان “عاصي الحلاني” أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات منذ ساعات أغنية جديدة لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني بعنوان ( منين أجيب العذر ) .

ويعد هذا أول عمل يرى النور في الوسط الفني للشاعر “حسام عبدالله”، الأغنية باللهجة البدوية البيضاء التي اعتدنا على سماعها من عاصي ويقول مطلعها: “منين أجيب العذر قلي أجيبه منين ، ماللي يحبه القلب لازم تشوفه العين ، سرح الفرس محزوم وهبت رياح فراق ، غفيت بليلي نجوم ، والبعد ما ينطاق”.

وقد لاقت الأغنية استحسان الجمهور العربي، حيث تم تداول كلماتها بشكل مكثف عبر جميع مواقع التواصل منذ أول ساعات طرحها،  الأغنية من توزيع “طوني سابا”، وتولى عملية الهندسة الصوتية “محمد مقهور” أما الإنتاج فهو لشركة روتانا.

الجدير بالذكر أن الشاعر “حسام عبدالله” هو شاعر أردني مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستعد حالياً لتحضير العديد من الأعمال الفنية بعد نجاحه في إثبات موهبته وطريقته المختلفة في الكتابة والتي كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت الفنان “عاصي الحلاني” لتلحين هذه الأغنية.

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