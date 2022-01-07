عاصي الحلاني يبحر بمسرح اليوبيل في إكسبو 2020

المستقلة/- على وقع الأنغام اللبنانية وإيقاعات الدبكة، أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح حديقة اليوبيل، ضمن سلسلة سهرات إكسبو الفنية التي ينظمها المنتج والمخرج صلاح الياسري “الياسري للإنتاج الفني” بالتعاون مع “إكسبو 2020 دبي”.

وقدم الحلاني وسط حفاوة وتفاعل واسع من الجمهور باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية والذي إفتتح بعد دخوله المسرح بأغنية “بحبك وبغار”، ثم تنقّل بين أغنياته القديمة والجديدة، والتي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، وأخذ محبّوه يردِّدون معه كلماتها التي يحفظونها عن ضهر قلب.

وكان الحلاني قد أعلن أثناء عن مفاجأته اثناء الحفل بدعوة ابنه الوليد الحلاني الى خشبة المسرح، وقدم معه بشكل “دويتو” موال وأغنية “منين الله بعتلي ياك” ثم طلب من الجمهور أن يقدم معه أغنية أخرى، فكانت “يا طيور بالعالي”، وقد تفاعل معهما الحضور بشكل لافت جداً، ليكمل بعدها عاصي وصلته الغنائية بنجاح كبير.

وأعرب عاصي الحلاني عن فخره وسعادته بأن يشارك بإحياء حفل في هذا الحدث العالمي الأبرز، وأن يقف على خشبة مسرح اليوبيل الضخم متعاوناً مع الياسري للإنتاج، وقال: شكراً لدولة الإمارات “منارة الفن”، وشكراً لدبي وللقائمين على “إكسبو 2020 دبي” الذين يهتمّون بأدق التفاصيل لتنفيذ سلسلة من أهم الفعاليات الفنية التي يشارك في إحيائها نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم، وتمنّى أن تظل دولة الإمارات دائماً وطن الفرح والسلام والتطوّر والإبهار.

ومن جهته، أكد المنتج صلاح الياسري سعادته بالنجاح المستمر لحفلاته العربية الذي ينظمها بالتعاون مع “إكسبو 2020″، وقال: “أجمل ما في هذه الحفلات النجوم الذين يشاركون بها، والجمهور الحاضر المتعطش للفرح وتفاعلهم الملفت”، شاكراً الفنان عاصي الحلاني وإدارته على مساهمتهم في نجاح حفل مساء الخميس 6 كانون الثاني/يناير 2022، وعلى كل الجهود المبذولة من أجل إخراج هذا الحفل بالشكل العالمي كما حصل، مؤكداً شكره لفريق عمله في “الياسري للإنتاج الفني” على جهدهم أيضاً الواضح في تنظيم الحفلات، واعداً بالمزيد من الحفلات الغنائية العربية الذي يقوم بتنظيمها في مسرح حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.