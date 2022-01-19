عاصفة قطبية تتسبب بسقوط الثلوج على العراق ودرجات الحرارة دون الصفر المئوي

المستقلة/- موجة البرد وهبوط درجات الحرارة الى الصفر المئوي واقل حديث أهالي العراق منذ أيام، في الوقت الذي راحت عدد من المحافظات الى اعلان عطل للمدارس.

المحافظات الشمالية في إقليم كوردستان توشحت بالبياض بعد سقوط الثلوج بكثافة، فيما وصلت درجات الحرارة الى دون الصفر المئوي في العديد من المناطق لتصل الى -17 في بنجوين.

وأوضحت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق، أن المنطقة تتعرض لأقوى عاصفة قطبية ثلجية هذا الشتاء، اليوم الأربعاء ، منوهة الى أن الثلوج ستهطل في مدن الإقليم بما فيها أربيل.

اما المحافظات العراقية الأخرى فتتأثر بطقس شديد برودة يصل الى دون الصفر مئوي بعدة درجات،في ساعات الليل.فيما شهدت مناطق الانبار الغربية تساقطا للثلوج.

ورغم قساوة الجو الذي لم يعتد عليه العراقيون منذ سنوات الا أن ذلك يحمل بشائر إيجابية بتجاوز ازمة المياه التي يشهدها البلد وتعرض العديد من مناطقه ولاسيما في الجنوب الى الجفاف.

ويصف الخبير المناخي دارا حسن في حديث نقلته سكاي نيوز عربية العاصفة الثلجية التي تبدأ الأربعاء وتستمر على مدار الخميس، بانها “الأعنف على مدى سنوات، وتأثيراتها ستطال أجزاء من محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى وغيرها من مناطق، ستتأثر جزئيا بهذه الموجة الثلجية”.

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