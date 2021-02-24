 عارف الساعدي مديرا عاما لدار الشؤون الثقافية

المستقلة /- كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الثقافة والاعلام عن تكليف الشاعر والاكاديمي د.عارف الساعدي بمهام مدير عام دار الشؤون الثقافية العامة.

وجاء تكليف الساعدي استنادا الى امر ديواني صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2021

وتضمن الامر الوزاري الصادر عن وزارة الثقافة بتاريخ 24/2/ 2021  انهاء تكليف د. رهبة اسودي حسين من مهام مدير عام الدار.

يذكر ان الساعدي عضوا في المجلس المركزي لاتحاد ادباء وكتاب العراق، وكان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الأقلام الصادرة عن دار الشؤون الثقافية، إضافة الى كونه شاعرا، واعلاميا، وتدريسيا .

ولقي تكليف الساعدي ترحيبا كبيرا من ادباء ومثقفي العراق، كما عبر عن ذلك المنشورات التي كتبوها على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

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 عارف الساعدي مديرا عاما لدار الشؤون الثقافية