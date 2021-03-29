عادل سلمان رئيسا لهيئة الاعلام والاتصالات

المستقلة/- سرى جياد/ كشف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني عن ترشيح عادل سلمان رئيسا تنفيذيا لهيئة الاعلام والاتصالات.

وقال السوداني لـ(لمستقلة ) وصلنا من داخل هيئة الاعلام والاتصالات صدور الكتاب باسم المرشح عادل سلمان وهو احد موظفي الهيئة .

من جانبه شدد عضو لجنة الاتصالات النيابية علاء الربيعي على ضرورة استكمال نجاح استجواب واقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات السابق، باختيارإدارة جديدة ونزيهة.

وقال الربيعي لـ(لمستقلة) أن نجاح الاستجواب واستكماله يكون بإختيار إدارة نزيهة وجديدة مستقلة تنجح بوقف هدر الكثير من الاموال التي تعرض لها قطاع الاتصالات ،والتي لاتقل عن واردات النفط .

واكد ان امر اختيار المرشح كان من المفترض ان يحسم مبكرا كي لاتكون هناك اي تدخلات اوضغوط فيه،مبينا مطالبته الحكومة بترشيح شخصية مهمة والابتعاد عن التدخل بعد الاستجواب والاقالة .

ودعا الى أن يكون من يتبوأ هذا المنصب غير تابع لجهة سياسية او كتلة معينة،ولاسيما مع كثرة شبهات الفساد في هذا القطاع مطالبا بان يكون قرار الكاظمي بالموافقة على شخصية ذات كفاءة ونزاهة و مهنية من أصحاب الاختصاص .

يذكر ان عادل سلمان الذهبي من مواليد 1977 ، ويحمل شهادة الهندسة كهربائية والكترونية ، وشغل منصب مدير دائرة تنظيم الاتصالات في هيئة الإعلام والاتصالات، كما يعد من مؤسسي دائرة تنظيم الاتصالات في الهيئة.

وشغل سلمان سابقا، مناصب في دائرة تنظيم الاتصالات كمسؤول لشعبة المايكروويف، ثم مسؤولا لقسم التخصيص، قبل تسلمه مهام مدير دائرة تنظيم الاتصالات في الهيئة. اصبح عضوا في هيئة مفوضي الهيئة عام 2020.