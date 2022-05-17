عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح

المستقلة /- بات الفنان المصري عادل إمام حديث الأوساط الفنية خلال الايام الماضية بعد شائعات كثيرة طالت حالته الصحية بعد أنباء عن تدهورها.

واخيراً كشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان المصري الكبير الراحل سعيد صالح، أن الزعيم عادل إمام فاجأها بمكالمة لها دون مناسبة ليطمئن عليها.

ونشرت هند سعيد صالح عبر حسابها في الـ “فيسبوك”صورة لوالدها الراحل سعيد صالح مع صديقه عادل إمام، وعلقت عليها”من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي فجأة ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللي بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك”.

وهذه المكالمة التي انتشرت اخيراً حول صحة الفنان الزعيم عادل إمام وتؤكد أنه بخير وصحة جيدة.

يذكر أن الشائعات التي تطال عادل أمام حول حالة الصحية تاتي بعد ابتعاد “الزعيم”، عن وسائل الإعلام والتمثيل والظهور، وتمضية أوقاته مع عائلته.

وتعاون سعيد صالح مع عادل إمام في العديد من الأعمال، وبينها: “مدرسة المشاغبين، شلة المشاغبين، أحلام الفتى الطائر، على باب الوزير، المشبوه، الهلفوت، أنا اللي قتلت الحنش، سلام يا صاحبي” وغيرها.

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