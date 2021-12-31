عادل إمام ودريد لحام وصباح الجزائري ضحايا 2021

المستقلة /- انتشرت في عام 2021، عدة شائعات حول وفاة بعض المشاهير، من قبل بعض رواد مواقع التواصل، وصفحات مزيفة، ومن أبرز الفنانين الذين طالتهم الشائعات ​دريد لحام،​ و​أنطوانيت نجيب​، وعادل امام، ما أثارت هذه الأخبار الضجة بين الجمهور قبل ان يتم نفي الشائعات من قبل الفنانين انفسهم او مقربين منهم.

كما انتشر شائعات اعتذار مشاهير عن أعمال فنية، كإعتذار الممثل السوري ​أيمن زيدان​ عن مجموعة من الأعمال الفنية، بسبب سوء وضعه الصحي، كما نشرت صفحة مزيفة باسم الممثلة السورية صباح الجزائري، عناوين وأخباراً مغلوطة، حول تجربة زواجها من دريد لحام، وكتبت الصفحة: “شخص فاشل ..نشرت الفيديو حتى افضحك”.

وخرج الكثير من الفنانين عن صمتهم والخروج على جمهورهم لنفي الأخبار المتداولة، مطالبين مروجي الشائعات بالتوقف عن اثارة الأكاذيب، وعدم تصديق وتداول كل ما يقال.

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