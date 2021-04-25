عادة شائعة تتسبب بتدمير محرك السيارة

المستقلة /- تحدث خبير في مجال السيارات عن عادة يتبعها الكثيرون قبل التحرك بسياراتهم أو آلياتهم مما يتسبب بأضرار قاتلة لمحركاتها.

وقال الخبير بان الكثير من السائقين يقومون بتشغيل سياراتهم لوقت طويل قبل الحركة الأمر الذي يمكن ان يتسبب بالقضاء على محرك السيارة.

مضيفا بان السائقين عادة ما يقومون بتشغيل سياراتهم لوقت طويل في وضع الثبات قبل الحركة من أجل تدفئة صالون السيارة بالإضافة لقضائهم وقتا طويلا في الإزدحامات المرورية بوضعية تشغيل المحرك، مما يتسبب على المدى الطويل بضعف عمل المحرك والقضاء عليه.

وأرجع الخبير ذلك الى زيت المحرك الذي تقل سرعة تحركه في المحرك في حالة الثبات والتوقف ذلك لأنه يعتمد بشكل مباشر على عدد دورات المحرك.

وأثناء عملية الوقوف يحترق خليط الوقود والهواء بشكل غير فعال، الأمر الذي يؤدي لمزج الوقود غير المحترق بمزيج الزيت مما يتسبب بإحتكاك إسطوانات المحرك.

وذكر موقع Avtovzglyad، بان السيارات الحديثة تتميز بتوزيع منظم للزيت.

وينصح الموقع بإيلاء اهتمام اكبر لزيت المحرك بخاصة في المناطق ذات الإزدحام الكبير والاماكن الحارة، حيث يسخن الزيت الموجود مما يفقده الكثير من خصائصه، لذلك يوصي الموقع بتقصير الفاصل الزمني لتغيير الزيوت.

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