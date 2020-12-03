عادات صباحية للمحافظة على مظهر شبابي

المستقلة /- يساعد اتباع بعض العادات في الحفاظ على مظهر بشرة شاب وخال من علامات التقدم في السن. ولهذا ينصح بتطبيق وصفة القهوة والحليب بين الحين والآخر في الصباح بعض الاستيقاظ من النوم.

المكونات:

كمية كافية من بذور القهوة المطحونة.

وأخرى من الحليب قليل الدسم.

طريقة التحضير:

يمزج المكونان جيداً حتى يتحولا إلى مزيج من دون تكتلات.

يتم تنظيف بشرة الوجه جيداً وتطبيق الماسك عليها مع تجنب محيط العينين.

يجب الانتظار لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

ومن المفيد تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً لأنها تعمل على تغذية البشرة وعلى تجديدها من خلال تعزيز دورتها الدموية. وفقاً لما جاء في مجلة لها.

ومن الضروري تقشير البشرو مرة كل 10 ايام من أجل تخليصها من الخلايا الميتة والبقايا الضارة التي تسبب ظهور الشوائب والعيوب مثل البثور والتجاعيد وغيرها. كذلك يجب تطبيق كريمات العناية في المساء قبل ساعتين من موعد النوم وفي الصباح بعد الاستيقاظ.