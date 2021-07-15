عاجل.. مقتدى الصدر يعلن عدم مشاركته في الانتخابات القادمة

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.

وقال الصدر في كلمة تابعها “المستقلة” اليوم الخميس ، “لن اشترك في الانتخابات، وأعلن سحب يدي من كل من يدعي الانتماء لنا في الحكومة الحالية والمقبلة”.

وأضاف “نتمنى للانتخابات النجاح ووصول كل الصالحين”.

وتابع زعيم التيار الصدري أن “ما يحدث في العراق مخطط دولي شيطاني لاذلال الشعب واحراقه”، مضيفاً “انتبهوا ان يكون مصير العراق⁩ كسوريا وافغانستان”.