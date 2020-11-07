عاجل .. فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الامريكية

المستقلة .. اعلنت وسائل الاعلام الكبرى عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الامريكية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وكالة “أسوشيتد برس” أن بايدن تحصل على 284 مقابل 214 لترامب

وذكر موقع بي بي سي في متابعة مباشرة لللانتخابات ان فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا امن له الفوز بتجاوز عتبة 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة.

كما نشر موقع سي ان ان تقريرا بعد الاعلان عن فوز بايدن بعنوان “جو بايدن في البيت الأبيض.. من هو الرئيس الأمريكي الـ46؟”.

يتبع …..