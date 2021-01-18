عاجل ..بدء أعمال القمة الثنائية بين الرئيس المصري وملك الأردن

المستقلة/-أحمد عبدالله/عرضت فضائية “دي إم سي” خبرا عاجلا يفيد ببدء أعمال القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عمان، اليوم، في مستهل زيارة رسمية، تلبية لدعوة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن جانبه قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.