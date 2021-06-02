عائلة محمود ياسين يحيون ذكرى ميلاده الأولى برسائل مؤثرة

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت عائلة الفنان المصري الراحل محمود ياسين، على إحياء ذكرى ميلاده الأولى والتي توافق اليوم الأربعاء 2 يونيو.

وفى أول ذكرى له بعد وفاته العام الماضي، نشرت زوجته الفنانة شهيرة صورة تجمعها بزوجها الراحل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وعلقت قائلة:”اليوم أول ذكرى ميلادك واحنا بدونك، كنت أنت الكتف والظهر والسند والونس والحكمة والحنان والحب الذي لا يذبل، أسأل الله تعالى أن تنعم بما أتاك الله من فضله، أفتقدك كثيرًا”.

كما نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة تجمعها بوالدها ووالدتها شهيرة وأخواتها وأحفاد الفنان الراحل، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلقت على الصورة قائلة: “بصيت على كل ذكريات 2/6 في الأعوام الماضية لقيتها كلها مباركة بعيد ميلاد بابي دلوقتي أعمل إيه اكتب ايه اليوم ده كنا بنتلم نحتفل بيه دلوقتي اعمل ايه أكيد عيدك في الجنة أحلى بكثير انما احنا النهاردة يوم صعب اووي علينا من غيرك يا حبيبي ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى”.

كما أعربت الفنانة المصرية بالرسائل والدعوات التي وجدتها من الجمهور في ذكرى ميلاد والدها، وكتبت فى منشورًا قائلة: “حب الناس واهتمامهم بذكرى ميلاد أبي وكأنه موجود بيننا، شيء لازم أتوقف عنده، من الصبح معظم التايم لاين بوستات لأبي الغالي”.

وتابعت: “ده يدل أن الفنان الصادق الحقيقي لما ناس بتحس بإنسانيته، وقيمة فنه بيعيش في وجدانهم، مهما غاب ورحل فذكراه تعيش في القلوب وكأنه موجود.. رحم الله أبي و أسكنه فسيح جناته”.

وتعد هذه الذكرى الأولى لميلاد محمود ياسين والتي تمر على عائلته بدونه، إذ رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.