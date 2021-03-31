عائلة راموس توجه إشارة إلى ريال مدريد

المستقلة/- وجه والدا سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني إشارة إلى النادي الملكي بخصوص مستقبله.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو/حزيران المقبل، إلا أن هناك مفاوضات بين الطرفين على توقيع عقدٍ جديد.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد تواجد خوسيه ماريا وباكوي والدا سيرجيو راموس، في الفندق الذي يتواجد فيه المنتخب في إشبيلية، قبل مواجهة كوسوفو، لتهنئته بعيد ميلاده الـ35.

وقال والده خوسيه ماريا: “أتمنى أن يستمر ابني في ريال مدريد، راموس ليس متوترا على الإطلاق بشأن مستقبله، إنه هادئ كالعادة”.

أما والدته باكوي، فقالت: “أرى أن راموس ما زال متحمسا للاستمرار في ريال مدريد”.

وكان ريال مدريد قد قدم عرضا لراموس بتجديد تعاقده لمدة موسمين، مع خصم 10% من راتبه، وهو ما اعترض عليه قائد الميرنجي.

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