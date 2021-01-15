المستقلة.. كشف نائب لبناني،اليوم، عن ظهور نوع مستجد من كورونا في لبنان حسب ما أظهرت الفحوصات المختبرية.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية النائب علي المقداد، أن “فحوص الـpcr التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغير جيني في الفيروس، كما أن 50 بالمئة من الفحوص خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع مستجد من الفيروس تكمن خطورته في أنه أسرع انتشارا، ولا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفيروس، أو أن فيروس كورونا قد طور نفسه”.

وتابع: “وصل الوضع في لبنان إلى الخطورة التي كنا نحذر منها على الدوام، إذ إننا بتنا لا نجد أماكن للمرضى حتى في طوارئ المستشفيات، واللافت هو ظاهرة ارتفاع نسبة الإصابات بين صفوف فئة الشباب”.

ورأى أن “نسبة التزام الإقفال أمس تدعو إلى التفاؤل ونأمل استمرار الوضع على هذا المنوال طيلة فترة الإقفال العام، وأن نعي خطورة ما وصلنا إليه”.

ودعا إلى “التزام البيوت، وتجنب الاختلاط حتى بين العائلات والأقارب داخل المنازل، فالبعض يحملون الفيروس دون ظهور عوارض عليهم”.

وأشار مقداد إلى أن “كل الشركات المصنعة للقاحات طلبت إلى الدول وضع قانون يحميها لأن اللقاحات صنّعت بشكل طارئ، وهناك توافق وإجماع على اقتراح قانون استيراد اللقاح، بما يضمن حق المواطن في حال نتج عن تلقيه اللقاح أي أعراض، وهناك لجنة ستكون معنية بالبت بهذا الأمر مؤلفة من ممثلي وزارتي الصحة العامة والعدل ونقابة الأطباء وأحد القضاة، وهذا القانون سيقر اليوم في جلسة مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام