ظهور نادر لحيتان حدباء قرب شواطئ باكستان

المستقلة.. قام صيادون في باكستان بتصوير مشهداً آسراً لزوجاً من الحيتان الحدباء العربية (جمل البحر) وهي تتلاعب بالمياه قرب ساحل إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وشاهد الصيادون خلال مزاولة عملهم اليومي قرب منطقة باسني زوجًا من الحيتان الحدباء ـ التي تعتبر نادرة حول عالم – تقفز وتلعب في الهواء على الأمواج.

وكشف محمد معظم خان، المدير الفني للصندوق العالمي للطبيعة في باكستان، أن حيتان الحدباء العربية تعد نادرة للغاية لأسباب مختلفة، وذلك لأنها مهدد بالانقراض حيث لا يوجد إلا 100 حوتاً من هذا النوع حول العالم.

وقال إن حيتان الحدباء العربية تعيش في المياه الدافئة وبخلاف باكستان، يتواجد هذا النوع من الحيتان في بحار الهند وسريلانكا وعمان واليمن وإيران.

وفقًا لمحمد معظم خان، نرحب بظهور حيتان حدباء العربية (المهدد بالانقراض) ولأول مرة في البحر الباكستاني، وهو النوع الوحيد من الحيتان في العالم الذي يتجه نحو البحر العربي بحثًا عن الطعام والتكاثر.