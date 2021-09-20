ظهور نادر لبطلة للفنانة “نورمان أسعد” تثير الضجة

المستقلة /- إنتشر خلال الساعات القليلة الماضية، صور نادرة للفنانة السورية المعتزلة، نورمان أسعد نجمة المسلسل السوري الشهير “يوميات جميل وهناء”، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور بشكل كثيف، وظهرت نورمان وهي تعد الطعام في المطبخ، مرتدية توب باللون الأبيض مع وضع إكسسوار شعر باللون الأبيض.

وعبر محبو الفنانة نورمان أسعد عن حبهم لها، وتشوقهم الكبير لعودتها إلى الشاشة، وأشادوا بجمالها الذي لم يتغير مع مرور السنوات، بينما أوضح عدد من المتابعين بأن هذه الصور، تعود الى قبل أيام من اعتزالها التمثيل عام 2017.

يذكر ان الفنانة نورمان أسعد، اعلنت اعتزالها التمثيل بعد زواجها من رجل الأعمال العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، عام 2017، حيث تعيش مع زوجها وابنائهما الأربعة في العاصمة الأردنية عمان منذ عدة سنوات.

وشاركت الفنانة المعتزلة نورمان أسعد، في الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، قبل الإعتزال، وحققت شهرة واسعة في سوريا وعلى مستوى العالم العربي، خاصة في المسلسل جميل وهناء، مع الممثل لسوري أيمن زيدان.

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