ظهور صادم لداعية “وسيم يوسف” بعد غيابه 8 اشهر

وسيم يوسف

المستقلة /- بعد اختـفاءه الغامـض منذ نحو 8 أشهر، أطل الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف عبر تغريدة حديثة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، ما أثـار العديد من التساؤلات والتكهنات حول مصيره.

وكتب وسيم يوسف بتغريدته، تعليقا على هجـمات الحوثيين على أبو ظبي الاثنين الماضي، والتي وأسفرت عن مقـتل 3 أشخاص وإصابة 6 أخرين، وكتب: “اللهم احفظ وطني الإمارات”، ما تفاعل معه الكثير من المتابعين الذين استغربوا من غيابه وعودته في هذا التوقيت، وكتب متابع: “طلع عايش”، كما علق أحدهم على كلمة وسيم ان الامارات وطنه، وكتب: “متى صار وطنك”؟،

في حين تفاعل البعض مع منشوره وكلماته وتمنوا السلامة دائما للإمارات، ودعوا لوسيم يوسف بالهداية، واعادة النظر للتفكير في كثير من الأمور، وان يستفيد مما مر به خلال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر تغريدة لوسيم يوسف كانت بتاريخ 18 مايو 2021 هاجم فيها قادة فلسطينيين، ثم إختفى، وتضاربت الأراء حول سبب اختفاءه، حيث انتشرت أنباء نقله إلى المستشفى ودخوله في غيوبة بعد تعرضه للضرب والطعن على يد شاب إماراتي، وأفادت أنباء أخرى عن اعتقاله من قبل الأمن الإماراتي، عقب تصريحاته حول جواز السفر الأردني، والكثير من الأخبار التي لم يتم تأكيدها

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