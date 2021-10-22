ظهور “شذى حسون” مع محمد رمضان بسيارته .. يثير الجدل

المستقلة /- تداولت الصفحات الفنية صُور جديدة لـ مهيرة عبد العزيز برفقة النجم المصري محمد رمضان والفنانة العراقية شذى حسون من داخل سيارته.

وأعلنت مهيرة عبدالعزيز من خلال نشرها صوره لها فوق الطائرة ، عودتها إلى دبي بعد أسبوع رائع وذكريات لاتنسى قضتها خلال مشاركتها في مهرجان الجونة . وكانت مهيرة عبدالعزيز قد انتقدت محمد رمضان ومهرجان الجونة ، وذلك بعد تجاهل تقديمها كإحدى بطلات استعراض أغنية الافتتاح “جو البنات” التي قدمها الفنان المصري محمد رمضان.

وقالت مهيرة في حديث صحافي، إنّ أغنية “جو البنات” التي كانت اغنية افتتاح الحفل، شهدت تقديم رمضان بمفرده، بالوقت الذي تم تجاهل شركاءه بالأغنية، وهم ريد وان ونعمان بلعياشي وبطلات استعراض الأغنية. ولفتت الى أن “عدم تقديمها على المسرح كضيفة خلال استعراض الأغنية، جعلها تبدو لوسائل الإعلام كأنها واحدة من الراقصين على المسرح”، قائلةً: “زعلانة وواخدة على خاطري لأنه اللي انتشر كأني طالعة ضمن الراقصين وهذا غير صحيح”.

 

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