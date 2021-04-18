ظهور سلالة متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا

المستقلة /- بعد العثور على حالة إصابة بسلالة متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا، فرضت هونج كونج حجرا صحيا على أكثر من 80 من سكان مبنى في حي مكتظ بالسكان، وتم نقل الذين ظهرت لديهم أعراض في المبنى إلى المستشفى، والبقية إلى مراكز للحجر الصحي.

وقالت وزارة الصحة إن نتائج الاختبارات الأولية للحالة المؤكدة أظهرت الإصابة بسلالة “إن501. واي”، وأمرت السلطات أيضا بإجراء اختبار إجباري لأي شخص زار المبنى لأكثر من ساعتين خلال الثمانية أيام الأخيرة.