ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت في 12 دولة أوروبية

ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت في 12 دولة أوروبية

المستقلة … أثبت العلماء ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا بالدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة الماضية، والتي قد تكون هي سبب وراء ارتفاع معدلات الإصابة من جديد في أوروبا.

وبحسب العلماء فإنه ليس هناك معلومات دقيقة عن مدى خطورة تلك السلالة، لكن دراستها تعد أمرا هاما لإدراك التحورات وسبل انتشار العدوى.

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حيث نشر خبراء سويسريون وإسبان في صحيفة مكتبة medRxiv العلمية، وقاموا بدراسة السلاسل الوراثية لجينوم الفيروس الذي أصاب الأوروبيين، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن 80% من الأوروبيين مصابون بسلالة غير عادية وأطلقوا عليها تسمية 20A.EU1.

وظهرت تلك السلالة، حسب العلماء، الصيف الجاري في إسبانيا. وانتشرت في الوقت الراهن في 12 دولة أوروبية وكذلك في هونغ كونغ ونيوزلندا.

ويسجل الأطباء في الوقت الراهن تلك السلالة لدى 90% من البريطانيين المصابين بفيروس كورونا و60% من الإيرلنديين و30 – 40% من السويسريين والهولنديين.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أية أدلة على أن تحورات الفيروس التاجي تسببت في سرعة انتشاره في العالم.