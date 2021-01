ظريف: إسرائيل تريد إشعال حرب بشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إسرائيل بمحاولة ”إشعال حرب“، زاعما أنها تخطط لشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق.

وقال ظريف في تغريدة على ”تويتر“: ”تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق، إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط لشن هجمات على الأمريكيين؛ لتضع الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب (عمل يبرر الحرب)“.

وتابع الوزير الإيراني: ”احذر الفخ يا دونالد ترامب.. أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة“.

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.

Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.

— Javad Zarif (@JZarif) January 2, 2021