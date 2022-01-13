ظاهرة نادرة في سماء “المسجد النبوي” تلفت نظر الجميع

المستقلة/- تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة و أجواء الطقس الباردة، شهدت سماء المسجد النبوي ظاهرة نادرة تسمى “الماماتوس”، التي خطفت الأنظار.

هذا ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي على حسابها عبر “تويتر” صورًا للغيوم، وهطول الأمطار على المسجد النبوي، ولظاهرة الماماتوس، وهو مصطلح في الطقس يطلق على شكل تلك السحب الكثيفة، التي تكون على هيئة أثداء البقر أو أنصاف كور متجاورة أو كتموجات الشعر، وهي أغرب أنواع السحب التي قد يشاهدها الإنسان في حياته.

وتتشكل هذه الظاهرة بحسب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” غالباً في المناطق الباردة، وتتكون عادة من الجليد أو مزيج من الجليد والماء السائل، وتكون طبقات الجو العليا والمتوسطة رطبة، أما تحتها فتكون طبقة جافة، ثم يأتي تيار من الهواء الصاعد فيغير في شكل السحب ويصبح شكلها مثل القطن.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تصريحات هامة حول موعد نهاية متحور أوميكرون

اخر الاخبار

ظاهرة نادرة في سماء “المسجد النبوي” تلفت نظر الجميع

اخبار العراق

العلوي : رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة 2021 بلغت أكثر من 344 مليار دينار

اخبار العراق

تقرير : الحكومة المقبلة ستتشكل وفق الأغلبية وقد تمهد لتشكيل معارضة فاعلة

اقتصادية

بنك امريكي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 125 دولاراً خلال العام الحالي

اخر الاخبار

كيف تقي نفسك من التهاب الشعب الهوائية الحاد؟

اخر الاخبار

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إغلاق سجن غوانتانامو

اخر الاخبار

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إغلاق سجن غوانتانامو

اخر الاخبار

تراجع سعر صرف الليرة التركية بنحو 2.5 بالمئة اليوم الخميس

اخبار العراق

اليوم الخميس .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخبار العراق

الموسوي : الاطار التنسيقي سيحدد مصيره بعد قرار الاتحادية بشأن الجلسة الأولى

اخبار العراق

دولة القانون : محمود المشهداني مازال الرئيس الشرعي لجلسة البرلمان الأولى

اخر الاخبار

التربية تعلن عن أصدار عدداً من التوصيات بشأن امتحانات العام الدراسي الحالي 2021-2022

اخر الاخبار

الفايبر ينتشر بالأردن بنسبة 12%

اخر الاخبار

النزاهة تعلن عن ضبط تلاعباً وتزويراً وهدراً بـ(5) مليارات دينار في دائرة صحة الأنبار

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يعلن عن اطلاق الاصدارية الثانية لسندات البناء بعد انجاز المرحلة الاولى

اخر الاخبار

أتلتيكو مدريد يواجه نظيره بيلباو فى موقعة نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى