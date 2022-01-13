ظاهرة نادرة في سماء “المسجد النبوي” تلفت نظر الجميع

المستقلة/- تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة و أجواء الطقس الباردة، شهدت سماء المسجد النبوي ظاهرة نادرة تسمى “الماماتوس”، التي خطفت الأنظار.

هذا ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي على حسابها عبر “تويتر” صورًا للغيوم، وهطول الأمطار على المسجد النبوي، ولظاهرة الماماتوس، وهو مصطلح في الطقس يطلق على شكل تلك السحب الكثيفة، التي تكون على هيئة أثداء البقر أو أنصاف كور متجاورة أو كتموجات الشعر، وهي أغرب أنواع السحب التي قد يشاهدها الإنسان في حياته.

وتتشكل هذه الظاهرة بحسب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” غالباً في المناطق الباردة، وتتكون عادة من الجليد أو مزيج من الجليد والماء السائل، وتكون طبقات الجو العليا والمتوسطة رطبة، أما تحتها فتكون طبقة جافة، ثم يأتي تيار من الهواء الصاعد فيغير في شكل السحب ويصبح شكلها مثل القطن.