ظاهرة الأولى من نوعها.. سماء ميسان تشهد   تصاعد دخان كثيف منذ الفجر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..شهدت اجواء محافظة ميسان، منذ الساعات الأولى لفجر يوم الاحد، الاولى تصاعدا غير مسبوق للدخان الذي غطى معظم المناطق، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها بهذا الشكل.

ولا زالت مصادر الدخان مجهولة حيث اثر الدخان على الحالات التنفسية لدى عدد من المواطنين والذي رافق ازدياد وارتفاع درجات الحرارة في المحافظة .

فيما تعددت آراء مواطني ميسان عن سبب هذا الدخان المتصاعد فمنهم من ارجع سببه الى حرق البردي في مناطق الاهوار ومنهم من يقول دخان معامل الطابوق واخرين اكدوا ان هذا الدخان سببه حرق اكوام النفايات خارج المدينة.

(المستقلة) لم تحصل على اي توضيح حكومي رسمي من الجهات المعنية والمتابعة لهذه الحالة الطارئة والتي شملت المحافظة واقضيتها ونواحيها .