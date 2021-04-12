ظافر العاني يعرب عن استغرابه من عدم رد ايران على اعتداءات اسرائيل

المستقلة/- اعرب عضو مجلس النواب العراقي ظافر العاني عن استغرابه من عدم رد ايران على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها.

وقال العاني في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “عدم رد إيران على اعتداءات اسرائيل المتكررة عليها يجعلنا نتساءل: لمن إذن فيلق القدس الإيراني وسلاحه الصاروخي وطائراته المسيرة والكواتم؟”.

وأضاف “المشكلة أن لا إيران ترد على اسرائيل ولا حتى ذيولها من المليشيات” .

وكانت إيران قد أعلنت عن تعرض منشأة نطنز النووية  الى هجوم سيبراني أدى الى تعطيل منظومة الكهرباء المزودة لأجهزة الطرد المركزي ما عرض المنشأة لاضرار قد يستغرق إعادة تشغيلها الى تسعة اشهر حسب وسائل الاعلام.

وأعلنت ايران انها سترد  دون توضيح المزيد من التفاصيل.

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