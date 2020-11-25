ظافر العاني يدعو للكشف عن مصير “المغيبين” وانهاء معاناة امهاتهم

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المستقلة .. دعا النائب ظافر العاني الحكومة الى الكشف عن “المغيبين” وانهاء معاناة الأمهات اللاتي لا يعرفن مصير ابنائهن.

وقال العاني في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، اليوم ” لاتنتظر نساء العراق بيانات حكومية جوفاء في يوم مناهضة العنف ضد المرأة، بل تريد منكم فقط ان تدلوها اين دفنتم اولادها المغيبين لعلها تستطيع زيارة قبورهم”.

وتشير التقارير الى وجود المئات من الأشخاص الذين تم اعتقالهم او اختطافهم في ظروف ملتبسة ولم يعرف مصيرهم رغم مضي سنوات على ذلك.

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ظافر العاني يدعو للكشف عن مصير “المغيبين” وانهاء معاناة امهاتهم

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