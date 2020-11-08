ظافر العاني يدعو بايدن لعدم تكرار الاخطاء التي ارتكبت في عهد اوباما

المستقلة /- دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب ظافر العاني ، رئيس الولايات المتحدة الاميركية المنتخب جو بايدن لعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها إدارته في عهد أوباما تجاه العراق.

وقال العاني في بيان، تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إن “العراقيين يتطلعون إلى حقبة جديدة في العلاقات الامريكية العراقية لا تذكرهم بالسياسات الخاطئة التي ارتكبتها إدارة الرئيس أوباما في العراق يوم كان بايدن نائبا للرئيس”.

وأضاف، “لقد بات واضحا أن تلك السياسات المتحيزة سمحت لتوغل إيراني في العراق وتدخل أمريكي فظ في الشؤون الداخلية للعراق الى حد الانحياز لطرف ضد آخر في انتخابات ٢٠١٠”، مبينا أنها “شجعت على نمو المليشيات في جسد الدولة العراقية وقد دفع العراقيون جراء ذلك ثمنا غاليا من حياة ابنائهم ومقدرات وطنهم حيث ادى ذلك لنشوء الارهاب الداعشي والإرهاب المليشياوي المضاد”.

وأكد العاني “لسنا ضد أن تقرر واشنطن أين مصالحها ومع اية دولة ولكننا لا نرضى بأن يكون العراق ثمنا لتفاهماتها في الشرق الأوسط كما فعلت سابقا وهي تبرم اتفاقها النووي مع طهران، فهذه سياسة قصيرة النظر ولاترسي السلام والامن الاقليمي”.

وأشار إلى أن “العراقيين كغيرهم من الشعوب التي تتطلع للحرية والسلام، فإن كل ما ينتظرونه من الإدارة الامريكية الجديدة عدم العودة إلى أخطاء الماضي والسماح لهم بأن يصنعوا مصيرهم بأيديهم من دون تدخل ولا إملاءات وان يكفوا عن النظر الينا كبرميل نفط لا أكثر أو ورقة للمساومة أو حتى ساحة لصراع النفوذ كما كان في عهد ترامب”.