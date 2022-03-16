ظافر العابدين يبتعد عن التمثيل والجمهور يعلق

المستقلة /- كشف الممثل التونسي ​ظافر العابدين ​عن آخر أعماله التي يحضرها، حيث يخوض التجربة ثانية في فيلم جديد لم يكشف عن اسمه، بعد خوضه تجربة الكتابة والإخراج بفيلم “غدوة”.

وأشار عابدين الى أنه هذه المرة سيتخلى عن التمثيل وسيسند المهمة إلى ممثلين وممثلات من العالم العربي، مؤكدا ان العمل يحكي قصة إنسانية مقتبسة عن قصة حقيقية وأشار إلى أنه في المستقبل قد يقدم أعمالاً تشويقية، وطالبه الجمهور التراجع عن قرار الإبتعاد.

وعلى صعيد آخر، أشاد مظفر العابدين بالصداقة القوية التي تجمعه بالممثلة اللبنانية ​كارمن بصيبص​، والتي بدأت من مسلسل “عروس بيروت”، حيث ان الصداقة والتوافق بين الممثلين يؤثر على المشهد التمثيلي، وتظهر صدق المشاعر، فيصبح العمل أكثر إقناعاً للمشاهد، كما أبدى إعجابه الشديد بالممثلة السورية ​سلافة معمار​ ومحبّته لها، متمنياً مشاركتها في عمل درامي.

وردّ النجم التونسي​ بعفوية على مجموعة من الأسئلة التي وصلته من الجمهور في لقاء مع “​mbc group، وتحدث أن الصعوبات التي يواجهها الممثل تتمثّل بالسفر المستمر والتقصير في واجباته العائلية، ولكنه يسعى دائماً لإعطائهم الوقت الكافي، وتمنى التخلص من حالة العصبية والانفعال التي تنتابه أحياناً، والتحكّم بانفعالاته خلال المواقف.